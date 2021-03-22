Barış Pınarı'nda 3 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35 oldu.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelerde teröristlerin sızma ve saldırı girişimlerine Türk Silahlı Kuvvetleri geçit vermiyor.
İHA ve SİHA'lar sınır hattındaki hareketlilikleri anında tespit ediyor. Mehmetçik bölgede bombalı tuzaklara da geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirilidiği belirtildi.
Son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı ise 35 oldu.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021
Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 35 oldu pic.twitter.com/Tc8gc1Godl