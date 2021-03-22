Terör örgütleri, Barış Pınarı bölgesinde saldırı gerçekleştirmek patlayıcı yüklü araçlar dahil her türlü yola başvuruyor.

Bölgedeki stratejik noktalarda 50'den fazla yol kontrol noktaları kuruldu. Tel Abyad ve Ayn El Arab arasındaki sıcak temas hattı da bu noktalardan biri.

Bu bölge Sakarya 7'nci Komando Tugayı'nın sorumluluk sahasında yer alıyor. Komandolar burada görevlerini titizlikle sürdürüyor.

Araçlar yerli cihazlarla izleniyor

Araçlar kontrol noktasına gelmeden yerli cihazlarla izleniyor. Araç içinde bulunan kişilerin şüpheli hareketleri olup olmadığı gözleniyor.

Kontrol noktasına gelen araçlar ilk olarak Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından durduruluyor. Araçta bulunan kişilerin kimlik kontrolü ve ateş ölçümleri yapılıyor. Şüpheli görülen araçlar, arama yapılmak üzere kontrol noktasındaki cebe alınıyor.

Talya, 20'den fazla araçta patlayıcı tespit etti

Şüpheli aracın ilk aramasını yine Suriye Milli Ordusu askerleri yapıyor. Detaylı arama için ise bomba arama köpeği Talya devreye giriyor. Talya’nın arama yapmasının ardından giriş yapılmasına izin veriliyor.

Talya 20'den fazla araçta patlayıcı tespit ederek, saldırıların önüne geçti.

Patlayıcı tespit edilen araçlar, güvenli alanlarda imha edildi.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Çağlar Öztürk