Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan “İstanbul Sözleşmesi” açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili olarak, “Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, İstanbul Sözleşmesi" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Selçuk, paylaşımında şunlara yer verdi:
“Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş, 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez."
Dünyada 200e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 21, 2021
19u çekinceyle onay vermiş
11i imzalayıp onaylamamış
2si işlem yapmamış
Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez