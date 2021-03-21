Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki barış süreci ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, görüşmede Afganistan'daki barış sürecini ele aldı.
Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşının Nevruz Bayramı'nı da kutladı.
Etiketler: Afganistan Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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