Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 19:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Koca, "Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Koca, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım" sözlerini kullandı.
Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2021
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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