Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 18:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Down Sendromu Günü mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Oktay, "Eksiğiniz yok, aksine artı 1 fazlanız var" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Oktay, "Eksiğiniz yok, aksine artı 1 fazlanız var. Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil her gün yanınızdayız" sözlerini kullandı.
Eksiğiniz yok, aksine +1 fazlanız var...— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 21, 2021
Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil hergün yanınızdayız.#DünyaDownSendromuFarkındalıkGünü pic.twitter.com/EPjcsUw5vX
Etiketler: Fuat Oktay
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