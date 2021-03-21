Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Oktay, "Eksiğiniz yok, aksine artı 1 fazlanız var. Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil her gün yanınızdayız" sözlerini kullandı.