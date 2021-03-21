Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımda, koronavirüsle mücadele sürecinde tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

"Hafta içi riski her yerde düşürelim"

İlk paylaşımında, bugün bazılarının anlayışından, bazılarının "ister istemez" evde bulunduğunu belirten Koca, "Hafta içi riski her yerde düşürelim" sözlerini kullandı.

Koca, ikinci paylaşımında ise, "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayın" uyarısı yaptı.