Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG'li, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hudut birliklerince yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bir kişinin yakalandığı kaydedildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahsın terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu tespit edildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
Sıradaki Haber
Mahir Ünal'dan Gergerlioğlu açıklaması: Yasanın gereği neyse yerine getirilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz