Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin HDP'ye açık desteği, parti içi muhalefetin tepkisine neden oldu.

Genel Kurul salonunda grup yönetimi dışında az sayıda milletvekili HDP'ye destek oturumuna katıldı.

CHP yönetimi parti içindeki bu rahatsızlığı yeni istifalar yaşanmaması için dikkatle izliyor. Daha önce 3 milletvekili "Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldığı" gerekçesiyle istifa etmişti.

CHP cephesinde ulusalcı olarak bilinen ve CHP'nin HDP ile arasına mesafe koymasını isteyen milletvekilleri bulunuyor.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bu milletvekillerine yönelik atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Genel Başkan Yardımcılarının doğu ve güneydoğu illerine gitmesi de planlanıyor. HDP'nin güçlü olduğu alanlarda anket çalışması yapılması da gündemde.