Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski milletvekili Gergerlioğlu serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara Cumhuriyet Bassavcılığından yapılan açıklamaya göre, milletvekilliği düşürülen eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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