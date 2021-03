Her 800 doğumda bir down sendromu görülüyor.

Dünyada 6 milyon Türkiye'de ise 70 bin kişi down sendromlu. Down sendromunu annenin yaşı ve genetik faktörler oldukça etkiliyor.

"Annenin yaşı arttıkça down sendromu görülme sıklığı artıyor"

Annenin yaşının down sendromunda oldukça etkileyici olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, "Şu anda down sendromlu bebeklere baktığımızda anne yaşı 35 yaşın altında. Çünkü 35 yaşın altında çok sık doğum var. Bu yüzden en sık 35 yaşın altında görülüyor. Ama annenin yaşı arttıkça, 35 yaşın üstüne çıktıkça down sendromu görülme sıklığı artıyor. 40 yaşın üstünde bu risk daha da artmakta" dedi.

"Genetik danışmanlık alıp önlenebilir"

Down sendromunun ortaya çıkmaması için risk faktörü fazla olan anne adaylarının gebelik öncesi danışmanlık alması gerektiğini belirten Küçük, "Ailesinde eğer böyle bir risk faktörü varsa, kendisinde bir kromozom sıkıntısı varsa, ya da babada da bir genetik rahatsızlık varsa, annenin ileri düzey bir yaşı varsa, ailesel de problemler varsa, bu hastalar genetik danışmanlık alabilir. Mesela annenin iki tane çocuğu down sendromlu olduğu böyle bir durumda genetik danışmanlık alıp önlenebilir" diye konuştu.

"Testlerle tanı koymak mümkün"

Gebelik sonrasında ise down sendromu testlerle ortaya çıkarılıyor. Bu testler şüpheli durumlarda devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor.



Anne karnında yapılan testlerle down sendromu tanısının konulabildiğini söyleyen Küçük, "Kesin tanı olarak biz annenin karnından sıvı alınma yöntemini uyguluyoruz. Bu kesin tanıdır. Biz bu çocukta kesin down sendromu vardır ya da yoktur şeklinde karnından sıvı alma yoluyla biliyoruz. Erken haftalarda ise bebeğin eşinden örnek alıyoruz. Bebeğin eşinden örnek alarak babaya ait hücreler incelenerek aslında kesin tanı koyuyoruz" açıklamasında bulundu.



Uzmanlara göre taramalarla anne karnında tanı koymak önemli. Böylece annenin bilinç düzeyi artıyor, bebeğin gelişimi daha sağlıklı ilerliyor.