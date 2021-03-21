2020'de 100 bin hasta diş tedavisi için Türkiye'ye geldi
Türkiye, sağlık alanındaki öncü faaliyetleri, gelişmiş teknoloji ve olanaklarıyla her yıl binlerce yabancı turisti ağırlıyor. Sağlık turizmine olan ilgi her geçen yıl artıyor, diş tedavisi için de binlerce hasta yine Türkiye'yi tercih ediyor.
Türkiye sağlık turizminde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasında yer alıyor.
Saç ekimi, estetik, tüp bebek...
Listenin başında yer alıyor. Rağbet gören alanlar yalnızca bunlarla sınırlı değil.
Diş tedavisine en çok talep Avrupa'dan
Türkiye, sağlık turizminde diş tedavisi alanında da dünyada oldukça iddialı. 2020 yılı verilerine göre yurt dışından tam 100 bin hasta diş tedavileri için Türkiye’yi tercih etti.
Türkiye'yi seçen ülkelerin başında, sağlık sistemindeki sıkıntılar nedeniyle Avrupa ülkeleri yer alıyor.
"Süre kaygısı ve maddi olarak ülkemizi uygun buluyorlar"
Diş Hekimi Şeyma Ataç, Avrupa'nın Türkiye'yi tercih etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Çünkü Avrupa'da sağlık sistemiyle ilgili, dişle ilgili hem süre kaygıları var hem maddi olarak bizim ülkemizi daha uygun buluyorlar ve sağlığımızın gelişmesinden dolayı bizi tercih ediyorlar."
Hem tedavi hem gezi
Estetik diş dolgusu, implant, ortodonti, gülüş estetiği ve diş protezleri en çok yaptırılan uygulamalar. Özellikle gülüş estetiği son dönemde çok rağbet görüyor.
Diş tedavisi için ülkemizi tercih edenler ayrıca turistik yerleri de ziyaret ediyor. Böylelikle hem tedavi oluyor hem de iyi vakit geçiriyorlar.
Haber: Mahinur Ünal
Kamera: Volkan Tay