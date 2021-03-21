Türkiye sağlık turizminde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasında yer alıyor.

Saç ekimi, estetik, tüp bebek...

Listenin başında yer alıyor. Rağbet gören alanlar yalnızca bunlarla sınırlı değil.

Diş tedavisine en çok talep Avrupa'dan

Türkiye, sağlık turizminde diş tedavisi alanında da dünyada oldukça iddialı. 2020 yılı verilerine göre yurt dışından tam 100 bin hasta diş tedavileri için Türkiye’yi tercih etti.

Türkiye'yi seçen ülkelerin başında, sağlık sistemindeki sıkıntılar nedeniyle Avrupa ülkeleri yer alıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Süre kaygısı ve maddi olarak ülkemizi uygun buluyorlar"

Diş Hekimi Şeyma Ataç, Avrupa'nın Türkiye'yi tercih etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Çünkü Avrupa'da sağlık sistemiyle ilgili, dişle ilgili hem süre kaygıları var hem maddi olarak bizim ülkemizi daha uygun buluyorlar ve sağlığımızın gelişmesinden dolayı bizi tercih ediyorlar."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hem tedavi hem gezi

Estetik diş dolgusu, implant, ortodonti, gülüş estetiği ve diş protezleri en çok yaptırılan uygulamalar. Özellikle gülüş estetiği son dönemde çok rağbet görüyor.

Diş tedavisi için ülkemizi tercih edenler ayrıca turistik yerleri de ziyaret ediyor. Böylelikle hem tedavi oluyor hem de iyi vakit geçiriyorlar.

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Volkan Tay

