Yaz aylarının yaklaşmasıyla, birçok kişiyi kilo verme telaşı sardı. Pek çok kişi su diyeti, haftada 5 kilo diyeti, İsveç diyeti gibi popüler diyetlere başvurdu. Peki adı geçen bu diyetler sizi gerçekten istediğiniz kiloya sağlıklı biçimde taşıyabilir mi?

Şok diyetlere talep arttı



Uzmanlar sağlıklı bir diyette haftada en fazla bir kilo yağ yakılabileceğini söylüyor. Üstelik şok diyetler uzun vadede birçok sağlık problemine davetiye çıkarıyor.

Yanlış yapılan diyetler ilk etapta olmasa da sonradan vücut hızının ve dengesinin bozulmasına bağlı olarak hızlı kilo artışına neden oluyor. Böylelikle kişi aslında verdiği kilodan çok daha fazlasını geri alıyor.

Yanlış yapılan diyetler vücut dengesini bozuyor



Uzman Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman şok diyetlerin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine değindi:



“Kişinin günlük almasını istediğimiz besin öğelerinden mahrum kaldığı diyetler oluyor bunlar da uzun vadede sağlık problemlerine yol açabiliyor. Kemiklerde yumuşamalar, diş kayıpları, diş eti problemleri, kas kayıpları gibi uzun vadeli sıkıntılar çıkarabiliyor.”



Uzmanlar, sağlıklı bir diyet için her besin grubundan alınması gerektiğini vurguluyor.

