Araştırma, yeterli su içmeyen pek çok insanın, susuzluk nedeniyle vücudunda ortaya çıkan semptomları ilaç içerek gidermeye çalıştığını gösterdi.

Vücudumuzun yaklaşık 3’te 2’si sudan oluşuyor. Sağlık için yeteri kadar su içmek hayati öneme sahip. Bu bilimsel gerçek ne kadar biliniyor olsa da çoğu kişi tarafından uygulanmıyor.

Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk susuzluğun belirtileri arasında

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birisi susuzluk belirtilerinden olan baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi gibi rahatsızlıkların pek çok kişi tarafından su içmek yerine ilaçlarla giderilmeye çalışılması oldu.



Araştırmada 2 bin kişinin su içme alışkanlıkları izlendi. Çalışma, katılımcıların yaklaşık 3'te 2'sinin susuzluktan kaynaklanan rahatsızlıkları gidermek için ağrı kesici almaya yöneldiğini gösterdi.

Araştırma büyük çoğunluğun, günlük alması gereken su miktarının yarısını bile almadığını da ortaya çıkardı.



Uzmanlar az su içmenin çok sayıda hastalığa davetiye çıkardığı konusunda uyarıyor.







