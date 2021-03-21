Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan Aşık Veysel mesajı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşık Veysel'in vefatının 48. yılında anma mesajı yayımladı. Koca, "O bir halk ozanından öte, bir halk filozofu, ifade edilmesi zor soruları anlaşılır şekilde soran, cevap arayan bir bilgeydi. Rahmetle anıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Aşık Veysel'in vefatının 48. yılında anma mesajı yayımladı.
Koca, "Aşık Veysel, yaklaşık yarım asır önce bu dünyadan ayrıldı. Şiirleri, ezgileriyle adı aramızda. O bir halk ozanından öte, bir halk filozofu, ifade edilmesi zor soruları anlaşılır şekilde soran, cevap arayan bir bilgeydi. Yolların en incesinde bir yolcu. Rahmetle anıyoruz" dedi.
Âşık Veysel, yaklaşık yarım asır önce bu dünyadan ayrıldı. Şiirleri, ezgileriyle adı aramızda. O bir halk ozanından öte, bir halk filozofu, ifade edilmesi zor soruları anlaşılır şekilde soran, cevap arayan bir bilgeydi. Yolların en incesinde bir yolcu. Rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/dvp0Nh2Bey— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca
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