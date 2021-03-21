Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Aşık Veysel'in vefatının 48. yılında anma mesajı yayımladı.

Koca, "Aşık Veysel, yaklaşık yarım asır önce bu dünyadan ayrıldı. Şiirleri, ezgileriyle adı aramızda. O bir halk ozanından öte, bir halk filozofu, ifade edilmesi zor soruları anlaşılır şekilde soran, cevap arayan bir bilgeydi. Yolların en incesinde bir yolcu. Rahmetle anıyoruz" dedi.