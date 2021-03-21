Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Günlük can kaybı sayısı 100'ü geçti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 965 yeni hasta belirlendi, 102 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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