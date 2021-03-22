Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 08:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamaları ihlal eden 22 bin 810 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 22 bin 810 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
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Etiketler: İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri
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