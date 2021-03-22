Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Herkesi sorumlu davranmaya ve maske takma kuralına riayet etmeye çağırdı:

"İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz" sözlerine yer verdi.