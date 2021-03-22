Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan iş yerinde maske uyarısı: Risk iş ortamında da sürüyor
Koronavirüs risk haritası açıklandı. İllerdeki vaka sayıları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş yerlerinde de maske, mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uyulması gerektiğini hatırlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Herkesi sorumlu davranmaya ve maske takma kuralına riayet etmeye çağırdı:
"İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz" sözlerine yer verdi.
İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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