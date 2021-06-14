Kamu medyası salgın sonrası dönemde daha açık, kapsayıcı ve hoşgörülü toplumların oluşmasında nasıl bir rol oynar?

İşte bu soruya Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) yanıt aradı.

ABU (Asya-Pasifik Yayın Birliği) - RAI (İtalya Ulusal Kanalı) Günleri’nin açılış paneli çevrim içi yapıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de panele katıldı.

"Kurum olarak var oluş sebebimiz millete yardım etmek, millet için çalışmaktır"

Aynı zamanda Asya Yayın Birliği Başkanı da olan Eren, salgın şartlarında kamu yayıncılığının önemine dikkat çekti.

TRT'nin salgın sürecinde eğitime destek veren kanallar açtığını belirtti:

"Bizim kurum olarak var oluş sebebimiz millete yardım etmek, millet için çalışmaktır. Salgın sürecinde kamusal yayıncılık oldukça önemli bir rol üstlendi. TRT olarak çok kısa sürede öğrenciler için 3 farklı kanalı hayata geçirdik. Öğretmenler bu kanallarda öğrencilere ders verdiler. Bu salgın uluslararası alanda da kamu yayıncılığın rolünün ve öneminin daha iyi anlaşılmasını sağladı."

"Salgın, kamu yayıncılığına olan güveni bu süreçte artırdı"

Avrupa Yayın Birliği Başkanı'nın da çevrim içi katıldığı oturumda salgın sürecinde kamusal yayıncılık ele alındı.

İbrahim Eren, salgın sürecinde geleneksel medyanın güç kazandığına dikkat çekti.

"Salgın sürecindeki kapanmalarda geleneksel medyanın güç kazandığını düşünüyorum. Salgın, kamu yayıncılığına olan güveni bu süreçte artırdı. Sosyal medyanın yalan haberlerle meydan okumasıyla başa çıkmak bizim en büyük misyonumuz. Kendi güvenilir kaynağımızı uzmanımızı yaratmalıyız."