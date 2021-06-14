Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısını yarın 14.00'te gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz.



Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. — Murat KURUM (@murat_kurum) June 14, 2021

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz.

Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz."