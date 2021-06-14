İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi yüzeyindeki müsilajı doğal ortamında temizlemeyi başardı.

Pilot çalışma için Yenikapı'daki alan belirlendi ve bariyerlerle çevrelendi. 8 Haziran'da deniz salyalarıyla kaplı olan alan temizlendi.

Çalışma, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla yapılıyor.

Sıradaki adım ise, dipteki deniz temizliği.

"Dipteki müsilajı bakterilerle uzaklaştırmaya çalışıyoruz"

4 uygulama sonunda müsilajdan eser kalmadığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, "Dipte olan müsilajın bakterilerle uzaklaştırılmasına yönelik bir nokta tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu uygulamayı yaptığımız alanda müsilaj yere çökmedi. Tamamen ayrıştı. Balık öldüğü zaman yaprak düştüğü zaman dahi bunu parçalayan normal ekosistemde yer alan yararlı bakterilerdir." dedi.

Çalışma, yararlı bakteri özelliği taşıdığı için denizin doğal yapısına herhangi bir zararı yok. Deniz tabanına yapılacak uygulamanın sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak. Hazırlanacak detaylı rapor, bakanlıklara sunulacak.