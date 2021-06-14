Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahında liderler ile bir araya geldi.

İlk görüşme Macron'la

Erdoğan ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptı.

İki liderin basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

Johnson'la görüşme 25 dakika sürdü

Erdoğan, Macron ile görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme 25 dakika sürdü.

[Grafik: TRT Haber]

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Erdoğan-Merkel ile görüştü

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geldi.

Erdoğan ve Merkel'in basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Aile fotoğrafı çektirildi

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.

Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.

Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumdan sonra ikili görüşmelerine devam etti.

Erdoğan, Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte'u kabul etti.

Kabule Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.