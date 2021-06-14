Erdoğan ve Merkel'in baskına kapalı görüşmesi sona erdi.

Görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Almanya'dan görüşmenin içeriğine dair açıklama geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü, Merkel ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini ele aldığını söyledi. İki liderin Kıbrıs konusunun çözümü için Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabaları da değerlendirdiğini belirtti.