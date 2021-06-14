Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan-Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
Erdoğan ve Merkel'in baskına kapalı görüşmesi sona erdi.
Görüşme 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Almanya'dan görüşmenin içeriğine dair açıklama geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü, Merkel ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini ele aldığını söyledi. İki liderin Kıbrıs konusunun çözümü için Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabaları da değerlendirdiğini belirtti.
Etiketler: NATO Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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