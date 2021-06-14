Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de Gebze - Darıca Metrosu tünel açma töreninde konuştu.

"Gebze-Darıca metro hattı 2023'te hizmete girecek"

Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın aynı zamanda Gar İstasyonu'nda Marmaray'a bağlanacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hattımız tamamlandığında çalışacak 28 adet araç alımı sözleşmesini de 22 Temmuz 2020 tarihinde imzaladık. Trenlerimiz, ileri teknolojiyle yerli ve milli teknolojiyle Türkiye'de üretiliyor. Bugün size müjdeli bir haber vermek istiyorum. Proje bedeli 2,5 milyar lira olan hattımızın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023'ün ilk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimini de 2023'ün sonunda hizmete almayı hedefliyoruz. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'mızın hizmete girmesiyle 2023-2048 yılları arasında yakıttan, zamandan ve çevresel etkilerden doğan ekonomik kazancın 27,3 milyar lira olacağını öngörüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli için tarih belli oldu

Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelinin 26 Haziran’da atılacağını söyleyen Karaismailoğlu şu bilgileri verdi:

"Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlıyoruz. Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak."

"Zihniyet hiç değişmedi"

Karaismailoğlu, projeye karşı çıkanlara da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Unutmayın, bugün Kanal İstanbul’a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray’ı, Avrasya Tüneli'ni de istemedi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. 1973 yılında açılan 1. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan bu zihniyet hiç değişmedi."