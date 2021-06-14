Aşı tedariki de aşılama da hızlandı. Cuma, cumartesi ve pazar günleri bir buçuk milyon doz aşı uygulandı.

40-44 yaş grubunun aşılanmaya başlamasıyla merkezler daha da yoğunlaştı.

Son 3 günde bir buçuk milyona yakın kişi aşılandı. Toplam doz sayısı ise 34 milyona yaklaştı. Ankara Şehir Hastanesi’ndeki aşılama çalışmalarını @trthaber görüntüledi.https://t.co/q4SlO9Vi92 pic.twitter.com/QpGGQYepbS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

Yaş sınırı her hafta düşecek

Bugüne kadar uygulanan doz sayısı da 34 milyonu aştı. 20 milyondan fazla kişiye ilk doz aşıları yapılırken, iki doz aşısı tamamlananlar 14 milyona yaklaştı.

Yaş gruplarının aşı tedarikine göre her hafta 5 yaş düşürülmesi bekleniyor.

Hedef, haziran sonunda 20 yaş ve üstünü aşılamaya başlayıp sonbahar dönemine kadar toplumsal bağışıklık sağlamak.