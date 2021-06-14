Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Libya ve Suriye'de birlikte çalışma konusunda ortak amacımızı gösterdik." dedi.