Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına operasyon: 57 gözaltı
Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün gizli emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 57'si yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün gizli sorumlularının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Erdoğan-Biden görüşmesinde muhtemel konular neler olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz