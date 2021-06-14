Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." dedi.

750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

Sağlık Bakanlığının saat 09.27'deki verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 835 bin 465 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye toplam uygulanan aşı miktarına göre dünyada 10. sırada bulunuyor.

Vaka sayısı 6 binin altında

Sağlık Bakanlığının dün akşam vakitlerinde açıkladığı verilere göre, 24 saatte 214 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

Aşılamaya 40 yaş ve üstü de dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sabah COVID-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların randevu alabileceğini açıklamıştı.