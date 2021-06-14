Meclis 'mini infaz paketi' için mesai yapacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta mini infaz paketi görüşülecek. Teklife göre 10 yıl ve daha az süreyle hapis cezası alan kadınlar, çocukları 15 yaşına gelene kadar cezaevine girmeyecek.
TBMM Genel Kurulu, 15 Haziran Salı günü toplanarak, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.
Hükümlülere, elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilme imkanı getiren teklife göre, cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.
Çocuğu bulunan annenin cezası ertelenebilecek
Toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilecek.
Ziyaret süreleri artırılacak
Teklifle, cezaevlerindeki hükümlülerin ziyaret süreleri 1 saatten 1 buçuk saate çıkarılacak.
Hasta ziyareti amacıyla verilen izinler arasında beklenmesi gereken 1 aylık süre kaldırılacak. Maddi gücü olmayanların cezaevi nakil ücreti devlet tarafından karşılanacak.