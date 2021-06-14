Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Fahrettin Koca
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