Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve Johnson görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü.
Etiketler: Boris Johnson NATO Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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