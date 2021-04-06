Milli Eğitim Bakanlığı'nın beceri ve tasarım atölyeleri projesi kapsamında, 2020 yılında Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geleneksel Türk okçuluğu atölyesi kuruldu.

Öğrenciler, yaptıkları okları atış alanlarında denerken, 11 Temmuz 2021’de düzenlenecek Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası için boş vakitlerinde antrenman yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Ata sporumuzu canlı tutuyorlar"

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, "Burada çocuklarımız kendi malzemelerini kendileri yapıyorlar, tezgahları ve masaları kuruldu, temizlik malzemelerini de temin ediyoruz. 30 öğrencimiz, burada okçuluk eğitimi alıyor, ata sporumuzu canlı tutuyorlar ve örnek oluyorlar. Diğer okullardan bazı öğrenciler, buradaki atölyeyi ziyaret ediyor. Onlar da ok atmaya çalışıyor. Ayrıca faaliyete geçirdiğimiz Orman Okulu’nda da çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu atölye Türkiye’de de ilk okçuluk atölyelerinden biri" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Okçuluğu tanıtıyoruz"

Proje Sorumlusu Arif Köprücü ise, Bamsı Beyrek Okçuluk Ekibi'ni kurduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"O günden bugüne kadar önemli gün ve haftalarda faaliyetlere katıldık. Şehrimizdeki birçok okula giderek, geleneksel Türk okçuluğunu öğrencilere tanıtmaya çalıştık. Bu yıl ise beceri ve tasarım atölyeleri projeleri kapsamında okulumuzda Türkiye'de ilk olarak geleneksel Türk okçuluğu atölyesini kurduk ve okçuluğun temel malzemesi olan oku üretmeye başladık."

Öğrencilerden Ali Tezcan da "Kulübümüzün kurduğu atölyede ok yapıp, nasıl atılır; buraya gelen öğrencilere usta-çırak ilişkisinde öğretiyoruz. Bu geleneksel okçuluk sporunu, büyük bir şerefle yapıyoruz" dedi.