Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 160 kayakçı, 8 Nisan'a kadar kayak merkezinde teorik ve uygulamalı kayak öğreticiliği eğitimi alacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve kurs öğretmeni Taner Üstündağ, nisan ayı olmasına rağmen Sarıkamış'ta çok güzel bir ortamda kursiyerlere eğitim verdiklerini söyledi.

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Eğitime 160 kişinin katıldığını belirten Üstündağ, "Burada yaklaşık bir hafta içinde tamamlanacak eğitim sonunda başarılı olanlar 'Kayak Öğretici Belgesi' alacak. Bu belgeyi alan arkadaşlarımız ülkemizdeki kayak merkezlerinde bu göreve, bu hizmete devam edecek" dedi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta ise kursun kayak sporu ve kış turizmi için önemli ve gerekli olduğunu belirterek, kursa katılanlara başarı diledi.