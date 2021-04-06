Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada ve Türkiye’de günlük yaşamda ve iş yaşamında değişiklikler yaşandı. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bazı sektörlerin uzaktan çalışma modeline geçmesi, sanal ekiplerin oluşmasına neden oldu.

Koronavirüsün gidişatına göre uzaktan çalışma modelinin giderek artacağına vurgu yapan Can Deniz Timur, yöneticilerin bu ekipleri yönetmek ve daha iyi performans sağlamaları için farklı yetkinliklere ve bakış açılarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çalışanların yüzde 54’ü esnek çalışma süresi için işlerini bırakabilir

Gallup’un 2017 yılında yayınladığı “Nasıl Çalışmak ve Yaşamak İstiyorsun?” raporunda, ofis çalışanlarının yüzde 54'ünün, esnek çalışma süresi sunan bir iş için işlerini bırakacaklarının ortaya çıktığını hatırlatan Yönetici ve Takım Koçu Can Deniz Timur, şunları söyledi:

“Y kuşağı, iş için hayattan feda etmeye istekli değil. İkisini entegre etmelerini sağlayan şirketlere bakıyorlar. Uzaktan çalışma noktasında her çalışanın beklentisi ve zaman kullanımı farklılaşabilir.”

Yöneticilerin uzaktan çalışan ekipleri kolayca izleyemediğini ve sorunları hemen tespit edemediğini belirten Timur, sanal çalışma ile birlikte çalışanların farklı performanslar da sergileyebileceğini söyledi.

“Otorite yerine etkileşim içinde olmak gerekiyor”

Yöneticilerin uzaktan çalışan ekipleri daha iyi yönetmek için bazı yetkinliklere ihtiyacı olduğunu söyleyen Timur, uzun vadeli hedeflere odaklanmak gerektiğini söyledi:

“Çalışanlar çok çabuk kendini ihmal edilmiş ve her hangi bir konuda bilgisiz hissedebilir. İletişimin bir bölümü işlemsel olmaktansa ilişki kurmak üzerine ayrıldığında faydalı olacaktır. İşleri yoluna koyarken otorite yerine etkileşim içinde olmak sanal ekiplerde daha önem kazanıyor. Sadece acil konular değil, uzun vadeli hedeflere de odaklanmayı sürdürmek gerekir.”