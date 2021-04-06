Tüm Yardımlaşma Derneği, yani TÜMYAD.

Resmi tatiller, dini bayramlar da dahil yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen gönüllüler tarafından kuruldu.

6 yıldır faaliyetlerini yürüten dernek, tamamen bağışlarla ayakta duruyor.

TÜMYAD, özellikle sokakta yaşayan insanlara gıda, kıyafet ve barınma gibi konularda destek sağlıyor.

Yardımlar sadece yemeklerle sınırlı değil

TÜMYAD'ın mutfağındaki tencere, ihtiyaç sahipleri için aralıksız kaynıyor.

Siyasi parti ve resmi kuruluşlardan destek almayan TÜMYAD, 2015 yılında sadece bir mutfakla faaliyete başladı.

Bağışçılarından makbuz karşılığı nakdi desteğin yanında kıyafet ve erzak yardımı da alan kuruluş bugün ihtiyaç sahiplerine çok daha geniş imkanlara sahip mutfağından çıkan yemeklerle destek oluyor.

O da bir zamanlar sokaktaydı

TÜMYAD bünyesinde daha önce sokakta yaşamak zorunda kalan insanlar da yer alıyor.

Ömer Fatih Güneşler de bu isimlerden biri.

12 yıl sokaklarda yaşamak zorunda kalan Güneşler, TÜMYAD ile tanışmasının ardından hayatının değiştiğini söylüyor.

Ömer Fatih Güneşler bugün sokaklardaki arkadaşları için yapılan yemeklere yardım ediyor, paketliyor ve dağıtıyor.

İşini severek yaptığını belirten Güneşler, TÜMYAD’ın kendilerine merhameti, sevgiyi ve yardımlaşmayı aşıladığını söylüyor.

Uyuşturucu batağından çıktı

Derneğe sokaklardan gelen bir diğer isim ise Ömür Bahçivancı.

Geçmişte madde bağımlılığı yüzünden sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Bahçivancı’nın hayatı tıpkı Ömer Fatih Güneşler gibi TÜMYAD sayesinde değişti.

TÜMYAD Başkanı Salih Kılıç’la tanışmasının ardından hastaneye yatarak tedavi gördüğünü söyleyen Bahçivancı, tedavisinin tamamlanmasının ardından TÜMYAD’da görev almaya başladı.

Uyuşturucu madde tedarik etmek için geçmişte sürekli olarak annesinden para aldığını söyleyen Ömür Bahçivancı, kazandığı ilk parayla ise annesine çiçek aldığını, bunun da hayatının en özel anlarından birisi olduğunu anlattı.

Sırada Türk dünyası var

TÜMYAD Kurucu Başkanı Salih Kılıç, ilk olarak çukur operasyonunda görev yapan askerlere çeşitli yardımlar yaparak bu derneğin temellerini attıklarını söyledi.

Derneğin kapısını sabah 10’da açtıklarını, yine sabah saat 5’e kadar da sokaklarda olduklarını vurgulayan Kılıç, Türk milletinin yanında olmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflediklerini anlatıyor.

“Dernek olarak önce Türkiye’de sonra da bütün Türk dünyasında faaliyet göstermek istiyoruz" diyen Kılıç, sokakta yaşayan insanların yanında olmanın dışında öğrenci ve şehit çocuklarına burs desteği verdiklerini de belirtiyor.

Belki de 6 yıl hiç ara vermeden aralıksız faaliyet gösteren ilk sivil toplum kuruluşu olabileceklerini söyleyen Kılıç, TÜMYAD olarak yardıma muhtaç herkesin her zaman yanlarında olduklarını belirtiyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

