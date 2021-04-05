Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların popüler turistik mekânları arasında yer alan Salda Gölü, NASA tarafından Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler taşıdığının açıklanmasıyla tüm dünyada ilgi odağı oldu.

Gölün, Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi

Gelen ziyaretçilerin sağlığa faydası olduğu gerekçesiyle çamur banyosu yaptığı gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirdi.

Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

Çamur çukurları kapanmaya başladı

Beyaz Adalar kısmının ziyarete kapatılmasının üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu gözle görülür şekilde kapanmaya başladı.

Kısıtlama ile gölde su kalitesi yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Beyaz Adalar bölgesinde daha önce ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için konulan barakaların kaldırıldığını söyledi.

Ziyaretçi kısıtlamasıyla gölde su kalitesinin yükseldiğini belirten Turan, göl çevresinde sigara içme yasağı ile Türkiye'de ilk defa dumansız hava sahası uygulanan Salda Gölü'nü korumaya ilişkin çalışmaların üst düzey çevre hassasiyetiyle yürütüldüğünü vurguladı :

"Salda Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmeden önce araçlar göl kıyısına kadar girmekte, göl suyuyla araçlar yıkanmakta ve stromatolit oluşumlar zarar görmekteydi. Alanda kontrolsüz kullanımlar mevcuttu. Koruma çalışmaları kapsamında öncelikle planlama çalışmalarına başlanarak mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı.

Göl aynasına kadar girilerek doğal dokuya zarar veren araçların girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında, bir alanda çözümlendi. Çöp konteynerleri konularak, çöp toplama araçları alındı, sıfır atık yönetimi oluşturuldu.

Göl çevresindeki yerleşimlerden kaynaklanan atık suların bertarafına yönelik atık su arıtma tesisi projelendirme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sonucunda Salda Gölü’nün su kalitesi iyileştirildi. Göl kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturuldu. Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kuruldu."

Doğal yapı ile uyumlu seyir terasları projelendiriliyor

Ümit Turan alana gelen ziyaretçilerin Salda Gölü'nün muhteşem manzarasını izleyebilecekleri seyir terasları projesinden bahsetti:

"Göl etrafındaki araç yolu üzerinde doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde bisiklet yolu tasarlandı. Alanda günübirlik ihtiyaçlara hizmet veren eski birimler yerine, daha da geride alana seyir amaçlı gelen ziyaretçilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğayla uyumlu, ahşap, doğal zeminden yüksek üniteler yerleştirildi."