Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 13 terörist yakalandı
Suriye'nin El Bab, Cerablus ve Azez kentlerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubu gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'nca, Suriye'nin El Bab, Cerablus ve Azez bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubunun gözaltına alındığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince El Bab, Cerablus ve Azez’de çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarının DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte maddi destek sağladığı, örgütün para dağıtımından sorumlu olduğu belirlendi" denildi.
Etiketler: DEAŞ Fırat Kalkanı Harekatı Terörle Mücadele
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