İçişleri Bakanlığı'nca, Suriye'nin El Bab, Cerablus ve Azez bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubunun gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince El Bab, Cerablus ve Azez’de çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarının DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte maddi destek sağladığı, örgütün para dağıtımından sorumlu olduğu belirlendi" denildi.