Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, devlet korumasında yetişen gençlere sunulan hizmetin kariyer planlamasından istihdama, çalışma hayatı eğitiminden rehberlik hizmetine kadar çok geniş bir yelpazede olduğunu belirtti.

Bu gençlerin hayata uyum sağlamaları için hem koruma altındayken hem de sonrasında her türlü imkanı seferber ettiklerini vurgulayan Yanık, devlet koruması altında yetişen gençlere çok yönlü destek sunduklarını, bu kapsamda 55 bin 205 genci kamuda istihdam ettiklerini bildirdi.

Koruma altındaki gençlerin kendi niteliklerine uygun işlerde çalışabilmesi için yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Yanık, "Artık kamu kurum ve kuruluşlarına, mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atamaları gerçekleştiriliyor. Gençlerimiz daha nitelikli ve kendilerine uygun görevleri layıkıyla yerine getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, gençlerin aynı zamanda özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için her türlü desteği sunduklarının altını çizerek, Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması ile 5 bin 964 gencin istihdam edildiğini açıkladı.

Çeşitli nedenlerle sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler için iş hayatına uyum seminerleri düzenlediklerini belirten Yanık, ilk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlere hak ve sorumluluklarını anlatarak, iş hayatına bilinçli şekilde başlamalarını hedeflediklerini bildirdi.

"Çocuklarımız, yeteneklerine göre mesleki kurslara yönlendiriliyor"

Bakan Yanık, koruma altındaki çocukların kariyer planlamalarına da ortak olduklarını vurgulayarak, henüz kurum bakımı devam ederken yaşam becerileriyle çalışma hayatı ve hukuk konularında onlara eğitimler verdiklerini aktardı.

İŞKUR aracılığıyla meslek danışmanlığı eğitimi verildiğini de anımsatan Yanık, şunları kaydetti:

"Koruma ve bakım altında bulunan 13-15 ve 16-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın daha iyi bir gelecek kurması için bu tür eğitimler veriyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlenen çalışmalar ile 1650 çocuğumuz kariyer planlamasını gerçekleştirdi. Buna ek olarak mesleki ilgi, beceri ve yeteneklerinin desteklenip geliştirilmesini sağlıyoruz. Çocuklarımız beceri ve yeteneklerine göre mesleki kurslara yönlendiriliyor."

Ayrıca kurum bakımından ayrılanlara "bakım sonrası izleme ve rehberlik" desteğinin de olduğunu belirten Yanık, "Meslek elemanlarımız gençlerimizin karşılaştıkları sorunların çözümü için onlarla irtibatı sürdürüyor. Barınma desteği ve sosyal ekonomik destek kapsamında onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Gençlerimizi kurum sonrasında da yalnız bırakmıyoruz. Her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, konuya ilişkin, Twitter hesabından da paylaşımda bulundu.