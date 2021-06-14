Gebze-Darıca metro hattı projesinin tünel açma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sahil ve Marmaray ile bağlantısını kolaylaştıracak metro hattının açılış tarihi ile ilgili de bilgi verdi.

"Karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız"

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının istasyon sayısının 11 ve hat uzunluğu 15,4 kilometre olarak planlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapıyoruz. Ulaşım hızı saatte 80 kilometre olacak metro hattımız, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu kıymetli proje ile, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız.

Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattımız aynı zamanda, Gar İstasyonu’nda Marmaray’a bağlanacak. Hattımız tamamlandığında çalışacak 28 adet araç alımı sözleşmesini de 22 Temmuz 2020 tarihinde imzaladık. Trenlerimiz, ileri teknoloji ile yerli ve milli teknoloji ile Türkiye’de üretiliyor.”

[Fotoğraf: AA]

"Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek"

Konuşmasına müjdeli bir haber vermek istediğini söyleyerek devam eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Proje bedeli 2 milyar 488 milyon 489 bin lira olan hattımızın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının ilk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimi de 2023 yılının sonunda hizmete almayı hedefliyoruz. Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattımızın hizmete girmesiyle birlikte, 2023-2048 yılları arasındaki 25 yılda yakıttan, zamandan ve çevresel etkilerden doğan ekonomik kazancın 27,3 milyar lira olacağını öngörüyoruz.”

Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları da katıldı.