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Gündem
AA 09.06.2025 12:14

"Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunda düne göre olumlu ya da olumsuz bir değişiklik olmadığını, hayatta kalma mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

"Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor"

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, kazanın üzerinden yaklaşık 60 saat geçtiğini hatırlatarak, "Dün ile bugün arasında bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor." dedi.

"Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz"

Topçu, Zeyrek'in tedavisinin, hasar gören organların kendini yenileyebilmesi çok yönlü sürdüğünü belirterek, "Süreç içerisinde hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Gerekli durumlarda oksijenlenmesi ya da desteklenmesi, kalbin daha iyi atması, beynin fonksiyonlarının düzelmesi anlamında desteklerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Kalbinin uzun bir süre durmuş olması nedeniyle organlarının yeterince beslenemediğini, bu nedenle Zeyrek'in uyutulduğunu şu aşamada uyandırmayı düşünmediklerini vurgulayan Topçu, şunları kaydetti:

"Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Onun için erken buluyoruz. Ekibin ortak kararı, şu an için hayati fonksiyonlarını sağlama üzerine odaklanmış durumda. Daha sonrasında tabii ki uyandırma süreci, o aşamada sağlanacak. İlk 72 saatin ardından da uyutulmaya devam edilebilir."

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise hastanede süreci takip eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bayram tatilinin ardından hastanenin rutin işleyişine döneceğini belirterek, "Günlük 6-7 bin kişi hasta ve refakatçi hareketliliği olan bir hastanedeyiz. Bayram süresince hastane bize ait gibiydi ancak yarından itibaren diğer hastaların da öncelikleri olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

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