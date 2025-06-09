Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.06.2025 11:40

Ömer Çelik: İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Ömer Çelik: İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Madleen gemisine saldırısına sert tepki gösterdi.

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail’in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetlediklerini belirten Çelik, "Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti;

Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü.

Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir. 

ETİKETLER
Ömer Çelik İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı öncesinde 375 bin kurbanlık kontrol edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
TBMM Dilekçe Komisyonu vatandaşların derdine çare oluyor
12:36
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
12:17
Hamas İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini "organize devlet terörü" olarak niteledi
12:39
"Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor"
12:14
Los Angeles'taki gösteriler için Trump'tan "askeri birlikleri getirin" talimatı
12:23
Seyir halindeki aracın camından ayağını çıkardı, ceza kesildi
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
FOTO FOKUS
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ