Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2025 01:49

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine İsrail ordusu saldırdı. Gemiyle irtibat kesildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını açıkladı. İşgalci İsrail devlet televizyonu, gemideki herkesi gözaltına aldığını duyurdu.

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

Soykırımcı İsrail, Gazze için İtalya'dan yola çıkan insani yardım gemisine saldırdı.

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" denildi.

Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

BM Özel Raportörü: Kaptan başka bir tekne yaklaşıyor derken bağlantı kesildi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin kaptanıyla irtibata geçtiğini ve gemi durdurulduğunda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdiğini aktardı.

Albanese, "Kaptan benimle telefonda konuşurken askerlerin konuştuğunu duydum. 'Başka bir tekne yaklaşıyor' derken bağlantı kesildi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu gemiye beyaz renkli kimyasal bir sıvı dökdü

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi. Acar, daha önce yaptığı açıklamada, yelkenlide meydana gelen yanlış alarmı anlattı.

İsrail'in gemiyi durdurmak istediğine dikkati çeken Acar, geminin etrafını saran botların İsrail'in gözdağı yöntemi olduğunu düşündüklerini belirtti.

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

Acar, İsrail'in korkutma yöntemlerinin işe yaramayacağına dikkati çekerek, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yardımı götürmek için Gazze'ye doğru yelken açmayı sürdüreceğiz. İsrail ordusu durdurana kadar devam edeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yıllardır abluka uyguladığına işaret eden Acar, "Şu an Gazze'ye yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta uluslararası sulardayız." ifadesini kullandı.

İsrail, Madleen gemisindeki aktivistlerle iletişime geçerek rotalarını değiştirmelerini istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, bir İsrail askerinin konuştuğu videoya yer verildi.

Paylaşımda, uluslararası bir sivil iletişim sistemi kullanılarak Madleen yelkenlisiyle iletişim kurulduğu ve "rotasını değiştirme talimatı" verildiği kaydedildi.

Videoda, "Gazze'nin deniz sahası deniz trafiğine kapalıdır." ifadesini kullanan İsrail askeri, geminin rotasının Usdud (Aşdod) Limanı'na doğru değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrailli Bakan tehdit etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonun "Conscience" adlı gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Son Dakika
Sıradaki Haber
Madleen yolcusu Şuayb: İsrail'in müdahale etmesi durumunda barışçıl olacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
Madleen yolcusu Şuayb: İsrail'in müdahale etmesi durumunda barışçıl olacağız
00:42
Trump'tan Los Angeles olayları için "sert olacağız" mesajı
00:29
İstanbul'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
00:31
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
23:51
Ali Nuhoğlu, 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devir sürecini anlattı
00:13
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti
İstanbul'da bayramın üçüncü gününde vatandaşlar sahil ve parklara akın etti
FOTO FOKUS
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ