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Gündem
TRT Haber 09.06.2025 10:53

Dışişleri Bakanlığı: Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Madleen gemisine müdahalenin hukuk ihlali olduğu belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in yardım gemisine saldırısına Türkiye'den ilk tepki

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

"İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır"

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır".

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