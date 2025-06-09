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TRT Haber 09.06.2025 11:51

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'nin, Madleen'in, adaletin tarafındayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'nin, Madleen'in, adaletin tarafındayız

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kurtulmuş, müdahalenin insanlık onuruna yönelmiş alçak bir saldırı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır.

Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur".

"Uluslararası toplumu, Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz"

Kurtulmuş, tüm dünyayı somut tedbirleri hayata geçirmeyi davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız".

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