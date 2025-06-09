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Gündem
AA 09.06.2025 12:04

Altun: İsrail, vahşetiyle küresel güvenliği riske atan bir miksere dönüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine saldırısıyla ilgili, "İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşetle bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir “miksere” dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Altun: İsrail, vahşetiyle küresel güvenliği riske atan bir miksere dönüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, saldırıların sadece Filistin'in değil tüm insanlığın meselesi olduğunu vurguladı.

"İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi Gazze’ye ulaşmasına tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Gazze’de aylardır sürdürülen sistematik yıkım ve katliamlar, hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devleti ürünüdür. Kadınların, çocukların, yaşlıların hedef alındığı bu pervasız saldırılar artık sadece Filistin’in değil, tüm insanlığın meselesidir.

İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşet ile bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir “miksere” dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir.

Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil bir barışın tesisi için çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz." 

İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İşgalci İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

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