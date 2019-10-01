Siirt'te 28 Eylül'de düzenlenen terör operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Listede arandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar denildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Zinar Zagros kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: TRT Haber