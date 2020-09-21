İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-5 Operasyonu kapsamında, 22 Ağustos tarihinde Hatay- Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında etkisiz hale getirilen 3 teröristin "İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi.

Gri listedeki teröristlerin, terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ile sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu belirlendi.