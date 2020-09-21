Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: terör son dakika msbSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 10:46
Sıradaki Haber
AB ile kritik zirve yarın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz