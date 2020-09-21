Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.