Okul öncesi ve 1'inci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin ilk ders zili çalacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerle sosyal medya üzerinden buluştu.

Bakan Selçuk, en güvenli yerlerin okullar olduğunu yineleyerek, okulların temizliği için gereken tüm çalışmaların kapsamlı biçimde yapıldığını söyledi.

"Kaygılarınızı öğrencilerin yanında dile getirmeyin"

Selçuk velileri uyardı, "Eğer siz kaygılanırsanız çocuklarımız çok daha kaygılanır. Lütfen çocuklarınızın yanında kaygılarınızı eşinizle, arkadaşınızla çok paylaşmayın" dedi.

1'inci sınıf velilerinin "okuma yazmayı öğrenmede zorluk çekilir mi?" endişelerine şu sözlerle yanıt verdi.

"Emin olun çocukların okumayı yazmayı öğrenmesi şu veya bu şekilde bizim rahatlıkla halledebileceğimiz bir konu. Ama bunu büyük bir problem gibi yaşarsak, bunu büyük bir kaygı merkezi haline getirirsek işte o zaman sıkıntı olur. "

"EBA destek merkezi sayısı 20 bine çıkarılacak"

Bilim insanlarının önerileri doğrultusunda Türkiye'de kontrollü bir gidişi, "2 artı 5" kuralını tercih ettiklerini ve isteyen velilerin çocuklarını okula gönderebileceğini anımsatan Bakan Selçuk, EBA TV ve EBA üzerinden uzaktan eğitim hizmetini verebilen ülke sayısının dünyada 3'ü geçmediğini söyledi.

İsteyen velilerin çocuklarını okula göndermeyebileceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "İsteyen velilerimiz çocuklarını elbette okula gönderebilirler. Ama diğer velilerimiz için de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim bir fırsat vermemiz lazım. Bizim için televizyondaki dersler bir öğrencinin okuldaki müfredatın tamamlanması için yeterli" diye konuştu.

Bakan Selçuk, EBA TV'ye ulaşamayan öğrenciler için EBA Destek Merkezleri kurulduğunu hatırlatarak, 7 bini aşkın EBA destek merkezinin olduğunu ve bu sayının kısa sürede 20 bine çıkarılacağını söyledi.

EBA canlı dersleri ilkokul öğrencileri için tüm güne çıkarıldı

EBA canlı ders sisteminde ilkokul 1-4'üncü sınıflar için başlayacak yeni uygulama hakkında da bilgi veren Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Sabah 08.30'dan akşam 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir. İstenilen saatte öğretmenlerimiz, meslektaşlarım bunu kullanabilir. Velilerimiz tabii ki bu çalışmanın içinde olabilirler. Velilerimiz belki işten döndükten sonra daha rahat görüşme imkanı bulabilecekleri için o saatten sonra da veli toplantısı olabilir veya öğretmenle görüşmeler olabilir. Yani her imkanı sağladık, sadece sabahları 1-2 saatle sınırlamadık. Tüm güne çıkardık."

Bakan Selçuk, yüz yüze ve uzaktan eğitim için hayata geçirdikleri uygulamalarla her çocuğu kuşatmaya, her çocuğa imkan vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Okul yöneticisine SMS'le anlık bilgi verecek yazılım oluşturuldu

Selçuk, konuşmasının ardından velilerin sorularını yanıtladı. Yüz yüze eğitime ilişkin sorular üzerine, Sağlık Bakanlığı ile HES uygulamasına ilişkin özel bir yazılım hazırlandığını, HES kodlarını dikkate alarak okulda bir kişide sağlık problemi olduğunda sistemin otomatik olarak okul yöneticilerinin telefonuna SMS olarak bilgi geleceğini aktardı.

Selçuk, bu yazılım sayesinde tedbir almanın kolaylaşacağının altını çizdi.

Bir başka soru üzerine Selçuk, "Öğrencilerimize maske verilecek. Velilerimiz elbette çocukları evden maske ile gönderecek, belki yedek maske de koymak isteyebilirsiniz, koyabilirsiniz ama biz okullarımızda da öğrencilerimize, bütün çalışanlarımıza, görevlilerimize, öğretmenlerimize maske vereceğiz. Bu anlamda bir sıkıntımız yok" açıklamasında bulundu.

Selçuk, sınıflarda sosyal mesafe için de önlemlerin alındığını, mevcudun yarıya indirildiğini anımsatarak, okullarda alınan önlemler, öğretmenlerin bu işi nasıl sahiplendiği görüldükçe velilerin de kaygısının azalacağını, güvenlerinin gelişeceğini dile getirdi.

Veliler için çalıştırma-alıştırma-etkinlik kitabı verilecek

Bakan Selçuk, uyum eğitimlerine ne yapılacağına ilişkin soruya karşılık, bununla ilgili çocukların kaygılarını gidermeye yönelik bir rehber hazırlandığını, gerekli alt yapının oluşturulduğunu, psikolojik danışmanların hazır olduğunu ifade etti.

Oyunlarla eğlenceli bir şekilde çocukların rahatlaması, sakinleşmesini hedefleyen bir uyum programının oluşturulduğuna dikkati çeker Selçuk, "Biz bu sene ilkokuldaki öğrencilerimize sadece ders kitabı vermeyeceğiz. Şu anda çalışmalar sürüyor, çok kısa bir zaman içerisinde velilerimizin çalıştırma-alıştırma-etkinlik kitabı şeklinde ikinci bir kitapla da çocuklarına destek olmaları, yardımcı olmaları mümkün olacak. Ders kitabının dışında ilk kez böyle bir kaynağı sunuyor olmak da bizim açımızdan çok rahatlatıcı bir uygulama" şeklinde konuştu.

EBA'nın teknik altyapısının da 27 kat güçlendirildiğini ve daha da güçlendireceklerini belirten Selçuk, diğer kademelerin ne zaman açılacağı soruları üzerine, bu sürecin kontrollü ilerlemesinin önemine vurgu yaptı.

Selçuk, "Ne zaman açacağız? Bize 'risk azalmıştır, şu sınıfları da açabilirsiniz' denildiği zaman biz bu konuyu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. Selçuk, mart ayında eğitimi yarıda kalan ve bu yıl ikinci sınıfa başlayan öğrencilerin velilerine de okullarda randevu alarak öğretmenleriyle görüşme, okullardan rehberlik desteği alma, okullarla teması bırakmama önerisinde bulundu.

"Lütfen okulun, sınıfların içine girmeyin"

Bakan Selçuk, yarın başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin olarak da velilerden şu sözlerle ricada bulundu:

"Lütfen okulun, sınıfların içine girmeyiniz. Bu çok önemli. Bizim çok sakin, rahat bir başlangıca ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin riske girmesini istemiyoruz. Kontrollü ortamda kontrollü iş yapmak istiyoruz. Ama tüm velilerimiz sınıflara gelirse, okulun içine dolarlarsa o kontrolü istediğimiz şekilde yapamayız. Bu nedenle lütfen okul bahçesinin dışında bekleyin. Bilin ki bu işin görevlisiyiz, bu işin peşindeyiz. İyi hazırlandık ve her türlü probleminizde yanınızdayız."