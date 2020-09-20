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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile İstanbul'da bir araya geldi.
Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan burada Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.
"Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam"
Günün büyük bölümünü Vahdettin Köşkü'nde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre bahçede yürüyüş yaptı.
İnstagram hesabından, "Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam" mesajıyla şemsiyeli fotoğrafını paylaştı.
Etiketler: recep tayyip erdoğan Kosova Haşim Taçi vahdettin köşküSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 20:11
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